لصيام صحي لك وطفلك.. 6 إرشادات من "الصحة" للأمهات المرضعات خلال رمضان

قدّمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للأمهات المرضعات خلال صيام شهر رمضان.
وأوضحت الوزارة أنه على الأمهات المرضعات الموازنة بين الصيام وتقديم التغذية المناسبة لأطفالهن من خلال أخذ قسط كافٍ من الراحة في نهار رمضان، والحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة، وكميات كافية من السوائل خلال وقت الإفطار على مدار الساعة مع التركيز على أهمية وجبة السحور.
ونصحت في "إنفوجراف" توعوي لها على ضرورة تجنّب المقالي والأغذية الدسمة والمالحة والمخللات لتفادي العطش والجفاف، واستشارة الطبيب في حال الحاجة إلى بعض الفيتامينات أو المكملات الغذائية.