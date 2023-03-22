لصيام صحي لك وطفلك.. 6 إرشادات من "الصحة" للأمهات المرضعات خلال رمضان

وأوضحت الوزارة أنه على الأمهات المرضعات الموازنة بين الصيام وتقديم التغذية المناسبة لأطفالهن من خلال أخذ قسط كافٍ من الراحة في نهار رمضان، والحرص على تناول غذاء متنوع وصحي على فترات متعددة، وكميات كافية من السوائل خلال وقت الإفطار على مدار الساعة مع التركيز على أهمية وجبة السحور.