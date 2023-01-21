هذه العلامة "فوق الخصر".. احذر "الكبد الدهني": حاصره قبل أن يصبح قاتلًا!

وأحد هذه الأعراض هو وجود "خطوط حمراء صغيرة"، وهي عبارة عن شعيرات دموية، تظهر على الجلد فوق مستوى الخصر. وتشمل الأعراض الأخرى لتليف الكبد الآتى: "التعب والضعف، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن، وهزال العضلات، والشعور بالغثيان والقيء، والألم حول منطقة الكبد، والحكة الشديدة في الجلد، واصفرار الجلد وبياض العينين "اليرقان"، والميل للنزيف والكدمات بسهولة أكبر، مثل نزيف الأنف المتكرر أو نزيف اللثة، وتساقط الشعر، ونوبات حمى وارتجاف، وتورم في الساقين والكاحلين والقدمين بسبب تراكم السوائل "الوذمة"، وتورم في البطن بسبب تراكم السوائل المعروفة باسم الاستسقاء، وإذا تقدم تشمع الكبد فقد تلاحظ أيضًا وجود دم في القيء أو البراز".