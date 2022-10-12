قد تسبّب كسر الأضلاع.. "النمر" يحذّر من الطرق الشعبية لمعالجة "الأبهر" بالصدر

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من بعض الطرق الشعبية في معالجة الأبهر، مشيراً إلى أنها قد تتسبّب في كسر الأضلاع ويسبّب دخول الهواء في التجويف البلوري، وربما عمل تجمعات دموية حول القلب.
وأضاف النمر؛ في حسابه على تويتر: "تحذير.. بعض المعالجين الشعبيين يقوم بطق الأبهر في الصدر، وذلك بوضع المريض على الأرض ثم الضغط على ضلوع الصدر بشكل مفاجئ".
وتابع محذراً من هذه الطريقة، "هذا تصرف خاطئ قد يكسر الأضلاع ويسبّب دخول الهواء في التجويف البلوري pneumothorax أو تجمُّع دموي حول القلب cardiac trauma".