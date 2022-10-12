قد تسبّب كسر الأضلاع.. "النمر" يحذّر من الطرق الشعبية لمعالجة "الأبهر" بالصدر

حذّر ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من بعض الطرق الشعبية في معالجة الأبهر، مشيراً إلى أنها قد تتسبّب في كسر الأضلاع ويسبّب دخول الهواء في التجويف البلوري، وربما عمل تجمعات دموية حول القلب.