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بـ "تقنية بومودورو" و5 نقاط.. نظّم وقت مذاكرتك في توضيح لـ"القصيم الصحي"

أكّد أهمية تنظيم الطلاب أوقاتهم لتقليل مستوى القلق ومنحهم وقتاً كافياً للمذاكرة
بـ "تقنية بومودورو" و5 نقاط.. نظّم وقت مذاكرتك في توضيح لـ"القصيم الصحي"

أكّد تجمُّع القصيم الصحي، أهمية تنظيم الطلاب أوقاتهم لتقليل مستوى القلق، مشيراً إلى أن التنظيم يمنح الوقت الكافي للمذاكرة واسترجاع المعلومات.

وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "عزيزي الطالب؛ تنظيمك لوقتك يقلل مستوى قلقك"، مشيراً إلى "تقنية بومودورو لتنظيم وقت المذاكرة".

وأبان أن تقنية بومودورو لتنظيم وقت المذاكرة تعتمد 5 نقاط، هي: "حدّد الجزء الذي تريد مذاكرته للاختبار"، "اضبط المؤقت على 25 دقيقة (عادةً)"، و"ابدأ في المذاكرة حتى ينتهي المؤقت".

وأضاف: "خذ فترة راحة قصيرة لمدة 3-5 دقائق ثم عُد مرة أخرى للاستكمال"، و"بعد تطبيق الطريقة لمدة 4 مرات، خذ استراحة طويلة لمدة تراوح بين 15و30 دقيقة".

تجمع القصيم الصحي

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