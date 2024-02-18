بـ "تقنية بومودورو" و5 نقاط.. نظّم وقت مذاكرتك في توضيح لـ"القصيم الصحي"

وأبان أن تقنية بومودورو لتنظيم وقت المذاكرة تعتمد 5 نقاط، هي: "حدّد الجزء الذي تريد مذاكرته للاختبار"، "اضبط المؤقت على 25 دقيقة (عادةً)"، و"ابدأ في المذاكرة حتى ينتهي المؤقت".