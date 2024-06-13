يمكن تعويضه بالأسماك.. دراسة: هذا المكمل الغذائي قد يقلل السلوك العدواني بنسبة 28%

وأجريت التجارب المشمولة في الدراسة، بين عامي 1996 و2024، واستمرت في المتوسط 16 أسبوعًا. وقد غطت مجموعة متنوعة من التركيبة السكانية، من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل إلى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا.