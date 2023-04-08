اعرف أرقام مؤشراتك الحيوية.. "الصحة": تنبهك للخطر وتُجَنبك المضاعفات

أوضحت وزارة الصحة، أهمية معرفة الأفراد بالمجتمع لأرقامهم المتعلقة بالمؤشرات الحيوية للجسم التي تشمل: قياس السكري، ورقم كتلة الجسم، ومعدل الضغط، ومحيط الخصر.
وأوضحت أن هذه المؤشرات تقدم صورة عامة عن الحالة الصحية مثل التنبيه عن احتمالية خطر الإصابة بالأمراض الصحية المزمنة، والتحكم في الأمراض المزمنة، وتجنب مضاعفاتها، واتضاح بعض الأمراض الصحية من خلال تلك المؤشرات، ووضع أهداف صحية لنمط الحياة.
ولفتت الوزارة، في إنفوجراف معلوماتيٍّ، إلى أنه يمكن متابعة المؤشرات وتسجيلها عبر تطبيق "صحتي"، أو التوجه إلى عيادات "اعرف أرقامك".