اعرف أرقام مؤشراتك الحيوية.. "الصحة": تنبهك للخطر وتُجَنبك المضاعفات

وأوضحت أن هذه المؤشرات تقدم صورة عامة عن الحالة الصحية مثل التنبيه عن احتمالية خطر الإصابة بالأمراض الصحية المزمنة، والتحكم في الأمراض المزمنة، وتجنب مضاعفاتها، واتضاح بعض الأمراض الصحية من خلال تلك المؤشرات، ووضع أهداف صحية لنمط الحياة.