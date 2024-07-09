سكتات دماغية وقصور القلب.. "ارتفاع الضغط المستمر" في تحذير لـ"صحي المدينة المنوّرة"

وأضاف: "يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم المستمر من خطر الإصابة بعددٍ من الحالات الصحية الخطيرة التي قد تهدّد الحياة، مثل: أمراض القلب، النوبات القلبية السكتات الدماغية، وقصور القلب، وأمراض الشرايين، وتمدُّد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض الكلى".