سكتات دماغية وقصور القلب.. "ارتفاع الضغط المستمر" في تحذير لـ"صحي المدينة المنوّرة"

حذّر تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من ارتفاع ضغط الدم المستمر، مشيراً إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وأمراض الشرايين وأمراض الكلى، داعياً إلى المبادرة بالكشف المبكّر عن الأمراض المزمنة عبر الحملات الصحية الرسمية.
وعن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم، أوضح التجمُّع أنه "إذا كان ضغط الدم مرتفعاً جداً، فإنه يضع ضغطاً إضافياً على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى، مثل الدماغ والكليتين والعينين.
وأضاف: "يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم المستمر من خطر الإصابة بعددٍ من الحالات الصحية الخطيرة التي قد تهدّد الحياة، مثل: أمراض القلب، النوبات القلبية السكتات الدماغية، وقصور القلب، وأمراض الشرايين، وتمدُّد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض الكلى".