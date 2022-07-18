هل يباغتك الضغط بانخفاض حاد وفجائي؟ تجنّب الأمر بهذه الطرق

كشف طبيب روسي، أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستوى ضغط الدم، يلاحظون أحياناً أن الجهاز يبين لهم انخفاضاً حاداَ في مستوى ضغط الدم، مشيراً إلى أن هذا يجب ألا يحدث، موضحاً أسباب هذا الانخفاض وكيفية حله.
وقال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إنه إذا كان مستوى ضغط الدم عند الشخص 180 \ 110 ملم عمود زئبق، وفجأة أصبح 90 \ 80، فإن هذا يشير إلى سن الشيخوخة، وأن الأدوية لا تستخدم في العلاج بصورة صحيحة.
وتابع: "قد تكون الأدوية التي يستخدمها الشخص غير كافية، حيث تحت تأثيرها ينخفض مستوى ارتفاع ضغط الدم بسرعة، وكلما انخفض أكثر، يرتفع أكثر".
ويضيف: "كما يجب أخذ وضعية الجسم عند قياس مستوى ضغط الدم في الحسبان، لأن هذا المستوى لدى كبار السن يختلف في وضعية الجلوس عن وضعية الاستلقاء"، بحسب "روسيا اليوم".
وأردف: "عندما يكون الشخص جالساً، يتدفق الدم إلى الأطراف السفلى، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم، وهذه سمة مميزة لكبار السن، لذلك على الطبيب المعالج أخذ هذه المسألة في الحسبان".
وبيّن "مياسنيكوف"، أن تطبيع مستوى ضغط الدم هو من اختصاص الطبيب فقط الذي يمكنه تعديل الجرعة الدوائية اللازمة؛ لذلك لا ينصح بتعديلها و"التلاعب بها" ذاتياً.