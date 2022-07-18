هل يباغتك الضغط بانخفاض حاد وفجائي؟ تجنّب الأمر بهذه الطرق

كشف طبيب روسي، أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستوى ضغط الدم، يلاحظون أحياناً أن الجهاز يبين لهم انخفاضاً حاداَ في مستوى ضغط الدم، مشيراً إلى أن هذا يجب ألا يحدث، موضحاً أسباب هذا الانخفاض وكيفية حله.