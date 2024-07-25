مخاطره وأسبابه وسبل الوقاية.. "صورة كاملة عن تليف الكبد" تقدمها "سعود الطبية"

وأشارت إلى أنّ من أبرز أسبابه "التهاب الكبد الفيروسي "ب" و"ج"، وتراكم الحديد والتليف الكيسي، وتراكم النحاس في الكبد والقنوات الصفراوية سيئة التشكيل، والاضطرابات الوراثية في وظائف الجسم كأيض السكر".