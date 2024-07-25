مخاطره وأسبابه وسبل الوقاية.. "صورة كاملة عن تليف الكبد" تقدمها "سعود الطبية"

أبرزت مدينةُ الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول؛ ماهيةَ تليف الكبد وأسبابه وأبرز أعراضه وسبل تقليل الإصابة به والوقاية.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنّ تليف الكبد هي حالة مَرَضية تنتج عن تعرض أنسجة الكبد السليمة إلى التندب؛ مما يؤثر في وظائفه الطبيعية.
وأشارت إلى أنّ من أبرز أسبابه "التهاب الكبد الفيروسي "ب" و"ج"، وتراكم الحديد والتليف الكيسي، وتراكم النحاس في الكبد والقنوات الصفراوية سيئة التشكيل، والاضطرابات الوراثية في وظائف الجسم كأيض السكر".
وعن أبرز أعراضه: أشارت "سعود الطبية" إلى "الإرهاق والشعور بالامتلاء وفقدان الشهية والغثيان، وفقدان الوزن، والإصابة بالنزيف والكدمات بسهولة، واصفرار في لون الجلد والعينين".
ولتقليل الإصابة به والوقاية، نصحت المدينة الطبية بـ"اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين خالي الدهون وتقليل كمية الأطعمة الدهنية والمقلية، والحصول على لقاحات التهاب الكبد "أ" و"ب"، واستشارة الطبيب قبل تناول الأدوية والأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية، وممارسة الرياضة بانتظام".