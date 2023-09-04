يجب مراقبتها جيدًا.. علامات على القدمين تنذر بوجود مشاكل صحية خطيرة

ما لا يعرفه الكثير من الناس أن مراقبة القدمين وإن كانت فكرة غير رائجة عند الجميع، إلا أنها في بعض الوقت تظهر علامات قد تكون مؤشرًا على وجود حالة صحية يجب التنبه لها وعدم إهمالها.