ما الفارق بين المنتجات الغذائية الصحية والآمنة؟ "الغذاء والدواء" تجيب

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الفارق بين مصطلح الغذاء الصحي والمنتجات الآمنة، لافتة إلى أن هناك من يخلط بين الجانبين.
وأوضح مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات، بالهيئة مشعل المطيري، أن المنتج الغذائي يُوصف بأنه "آمن" عندما يخرج من مصادر الخطر الميكروبي، كوجود الفيروسات أو البكتيريا الممرضة في الغذاء، أو مصادر الخطر الكيميائي والفيزيائي كوجود متبقيات للمبيدات أو الملوّثات الكيميائية، مثل الرصاص والزرنيخ، في الغذاء أو مواد ليست من طبيعة المنتج الغذائي ضمن مكوناته مثل وجود بقايا بلاستيك به وعند احتواء المنتج على أي من هذه الأشياء ويعد غير آمن أو صحي ويمنع من التداول بالأسواق.
وأكّد المطيري، في فيديو على حساب الهيئة بتويتر، أن مصطلح "الأغذية غير الصحية" يُطلق على المنتجات التي تكون قيمتها الغذائية منخفضة، مثل احتواء المنتج الغذائي على كميات كبيرة من السكر أو الملح أو الدهون.
ولفت إلى أن مشروبات الطاقة والغازية والمحلاة بالسكر تعد أغذية غير صحية، لكنها تعتبر آمنة؛ لخلوها من مصادر الخطر الميكروبي أو الكيميائي أو الفيزيائي والضرر الذي قد ينتج عنها هو بسبب زيادة الاستهلاك.