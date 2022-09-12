ما الفارق بين المنتجات الغذائية الصحية والآمنة؟ "الغذاء والدواء" تجيب

وأوضح مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات، بالهيئة مشعل المطيري، أن المنتج الغذائي يُوصف بأنه "آمن" عندما يخرج من مصادر الخطر الميكروبي، كوجود الفيروسات أو البكتيريا الممرضة في الغذاء، أو مصادر الخطر الكيميائي والفيزيائي كوجود متبقيات للمبيدات أو الملوّثات الكيميائية، مثل الرصاص والزرنيخ، في الغذاء أو مواد ليست من طبيعة المنتج الغذائي ضمن مكوناته مثل وجود بقايا بلاستيك به وعند احتواء المنتج على أي من هذه الأشياء ويعد غير آمن أو صحي ويمنع من التداول بالأسواق.