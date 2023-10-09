احْمِ عينيك بقاعدة "20-20-20".. "الصحة" تحذر من "ضوء الهواتف الذكية"

أكدت وزارة الصحة، ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن الضوء الأزرق أثناء استخدام الأجهزة يؤدي لإجهاد العين، مشيرةً إلى أنه للمحافظة على العين ينبغي اتباع قاعدة "20-20-20"، وهي تعني أن مع كل 20 دقيقة ينظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدماً (6 أمتار) لمدة 20 ثانية.
وعن قدرة الضوء الأزرق من الهواتف الذكية على إحداث العمى، قالت "صحة الشرقية": إن العين تقوم عادة بالرمش حوالي 15 مرة في الدقيقة؛ لكن الدراسات أظهرت أنها ترمش النصف إلى الثلث غالبًا أثناء استخدام الكمبيوتر والهواتف الذكية.
وأوضحت أن الضوء الأزرق لا يسبب العمى الجزئي، ولكن يسبب "جفاف العين، وحدوث رؤية ضبابية، والشعور بالتعب وإجهاد العين".