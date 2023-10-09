احْمِ عينيك بقاعدة "20-20-20".. "الصحة" تحذر من "ضوء الهواتف الذكية"

أكدت وزارة الصحة، ممثلةً في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن الضوء الأزرق أثناء استخدام الأجهزة يؤدي لإجهاد العين، مشيرةً إلى أنه للمحافظة على العين ينبغي اتباع قاعدة "20-20-20"، وهي تعني أن مع كل 20 دقيقة ينظر فيها إلى ضوء الأجهزة يجب صرف النظر لمكان آخر لا يقل مداه عن 20 قدماً (6 أمتار) لمدة 20 ثانية.