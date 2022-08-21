مع قرب انطلاق العام الدراسي.. نصائح "سعود الطبية" لمساعدة الطلاب على النوم الصحي

وأشار "الرشيدي" إلى أهمية تجنب شاشات الجوال والتلفزيون والأجهزة الذكية قبل النوم بساعتين على الأقل، ووضع نظام روتيني ثابت قبل النوم، ولبس البيجامات المخصصة، كذلك الحصول على حمام دافئ قبل النوم يساعد على تحسين جودته، والنوم في غرف باردة وبدون أصوات عالية، وتجنب تناول العشاء في وقت متأخر وتجنب الإكثار من السكريات، وأيضًا استخدام أغطية ثقيلة ومناسبة، وتجنب استخدام الميلاتونين بدون مراجعة طبيب مختص.