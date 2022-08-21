مع قرب انطلاق العام الدراسي.. نصائح "سعود الطبية" لمساعدة الطلاب على النوم الصحي

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية اتباع النصائح والتعليمات التي من شأنها مساعدة الطلاب على النوم الصحي، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وشدد استشاري ورئيس قسم صدرية الأطفال واضطرابات النوم الدكتور عيسى الرشيدي، على ضرورة استيقاظ الطفل مبكرًا قبل الساعة الثامنة وتجنب مشروبات الطاقة والكافيين الموجودة في الشاي والقهوة والشكولاتة وبعض الحلويات، والخروج في الصباح والتعرض لأشعة الشمس خلال النهار، وأيضًا عدم ممارسة الرياضة بعد الساعة الخامسة عصرًا.
وأشار "الرشيدي" إلى أهمية تجنب شاشات الجوال والتلفزيون والأجهزة الذكية قبل النوم بساعتين على الأقل، ووضع نظام روتيني ثابت قبل النوم، ولبس البيجامات المخصصة، كذلك الحصول على حمام دافئ قبل النوم يساعد على تحسين جودته، والنوم في غرف باردة وبدون أصوات عالية، وتجنب تناول العشاء في وقت متأخر وتجنب الإكثار من السكريات، وأيضًا استخدام أغطية ثقيلة ومناسبة، وتجنب استخدام الميلاتونين بدون مراجعة طبيب مختص.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.