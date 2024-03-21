عيناك أمانة في رمضان.. نصائح من "سعود الطبية" للحفاظ على "شاشة الرصد"

وصفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عين الإنسان بـ"شاشة رصد للتغيرات" التي يمكن أن تتعرض لها مختلف مناطق الجسم؛ حيث يمكن اكتشاف العديد من المشاكل الصحية من خلال فحص العين؛ موصية بإجراء فحص شامل لها كل عام إلى عامين.
وأشارت إلى أن العين تحتاج لتغذية وراحة كباقي أعضاء الجسم، وأن الإمساك عن الطعام والشراب مدةً معينة دون تعويض الجسم بالسوائل خلال الـ24 ساعة؛ قد يؤثر على صحة العين.
ونصحت بتجنب إجهاد العين، وتقليل تعرضها للجفاف من خلال الجلوس لفترات طويلة على الأجهزة الحديثة، وارتداء نظارات صحية عند استخدام الحاسوب، وأخذ استراحة كل 20 دقيقة من أجل إراحتها والنظر لمسافة بعيدة.
وبيّنت أن قلة النوم في رمضان تؤدي للتهيج المتكرر للعينين؛ لذا يوصى بالنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات؛ حيث إن عدم أخذ القسط الكافي من النوم قد يؤدي لجفافها؛ مشددًا على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز بشكل أكبر على المغذيات مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات سي وإي؛ هذه هي العناصر المفيدة للعينين والتي تساعد على تجنب مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل البقعة الصفراء، وخطر إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر؛ حسب ما أظهرته الدراسات.
ونوّهت بأهمية مراجعة الطبيب المختص باستمرار؛ بهدف الكشف عن بعض الأمراض المتعلقة بالعين، والتي لا تظهر أعراضها مبكرًا؛ ناصحًا بالترطيب المستمر خلال فترة الصيام في رمضان؛ للحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب 2.5 لتر يوميًّا؛ لأن جفاف الجسم يؤدي إلى تفاقم أعراض جفاف العين.