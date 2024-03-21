عيناك أمانة في رمضان.. نصائح من "سعود الطبية" للحفاظ على "شاشة الرصد"

وبيّنت أن قلة النوم في رمضان تؤدي للتهيج المتكرر للعينين؛ لذا يوصى بالنوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات؛ حيث إن عدم أخذ القسط الكافي من النوم قد يؤدي لجفافها؛ مشددًا على ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن مع التركيز بشكل أكبر على المغذيات مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية واللوتين والزنك وفيتامينات سي وإي؛ هذه هي العناصر المفيدة للعينين والتي تساعد على تجنب مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل البقعة الصفراء، وخطر إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر؛ حسب ما أظهرته الدراسات.