تحذير من أمراض خطيرة.. "النمر" يوصى الجميع بذبح الأضاحي داخل المسالخ

أوصى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الجميع بذبح الأضاحي في المسالخ تجنُّبًا لبعض الأمراض الخطيرة.
وأوضح "النمر" عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "ننصح الجميع بذبح الأضاحي في المسالخ؛ لأن هذا التصرف أحد صمامات الأمان المهمة للصحة العامة؛ لوجود الطبيب البيطري يفحص الأضحية على مرحلتين قبل الذبح وبعده".
وأضاف: "إذا اكتشف -الطبيب- أن في الأضحية أمراضًا قد يتلفها نهائيًّا، وهناك الكثير من المواشي تكون مصابة بأمراض خطيرة تنتقل للإنسان دون أية أعراض ظاهرية؛ مثل مرض الحمى المالطية، والأكياس المائية، والخُرّاجات، والديدان الكبدية".