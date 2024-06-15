تحذير من أمراض خطيرة.. "النمر" يوصى الجميع بذبح الأضاحي داخل المسالخ

وأضاف: "إذا اكتشف -الطبيب- أن في الأضحية أمراضًا قد يتلفها نهائيًّا، وهناك الكثير من المواشي تكون مصابة بأمراض خطيرة تنتقل للإنسان دون أية أعراض ظاهرية؛ مثل مرض الحمى المالطية، والأكياس المائية، والخُرّاجات، والديدان الكبدية".