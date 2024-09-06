لا لدهون البطن والوزن الزائد.. 5 نصائح تفتح لك نافذة على "تقنيات المشي"

ينبغي تضمين المشي في الأنشطة اليومية مثل الذهاب إلى المتجر لشراء البقالة أو المشي بعد استراحة الغداء، كما يمكن أن يحاول المرء التواصل الاجتماعي من خلال المشاركة في جولات جماعية مع أحبائه أو الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى ذلك، ستصبح جولاته المنتظمة أكثر إثارة للاهتمام وتنوعًا مع استكشافه لطرق جديدة ورؤية أشخاص مثيرين للاهتمام يمرون كل يوم، ويجب تذكر دائمًا النهوض والمشي أثناء الرد على المكالمات الهاتفية والانخراط في جولات محادثة.