للوالدين.. 5 إرشادات ذهبية من "سعود الطبية" عند "إصابة طفلك بطيف التوحد"

وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "معرفة المحفزات التي تجعل الطفل يهرب منها أو لها، مثل: المياه، الحديقة، أو الابتعاد عن الضوضاء"؛ ضمن الإرشادات التي ينبغي للوالدين معرفتها عند إصابة الطفل بطيف التوحد.