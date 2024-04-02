للوالدين.. 5 إرشادات ذهبية من "سعود الطبية" عند "إصابة طفلك بطيف التوحد"

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، 5 إرشادات ذهبية للوالدين عند إصابة أطفالهما بطيف التوحد.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "معرفة المحفزات التي تجعل الطفل يهرب منها أو لها، مثل: المياه، الحديقة، أو الابتعاد عن الضوضاء"؛ ضمن الإرشادات التي ينبغي للوالدين معرفتها عند إصابة الطفل بطيف التوحد.
ونصحت بـ"تأمين المنزل بغض النظر عن عمر الطفل، وذلك بغلق الأبواب التي تؤدي إلى الخارج"، و"تعليم الطفل إستراتيجيات تهدئة النفس عند الضغط عليه".
وأضافت: "احرص على أخذ الطفل قسطاً كافياً من النوم، وإذا كان يعاني مشكلات فيجب التحدث إلى الطبيب"، مشيرة إلى أهمية "الإشراف العائلي للأطفال عند السباحة".