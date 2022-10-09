دراسة: الأدوية المعزّزة لمناعة مرضى سرطان المثانة تقلل فرص عودته

وأضاف باولز: "لسنوات عديدة، كانت الحكمة التقليدية هي أن أفضل وقت لتقديم العلاج المناعي هو بعد الجراحة، لكن الأدلة تشير بشكلٍ متزايد إلى أن إعطاء الأدوية مسبقاً له نتائج أفضل بكثير. في المستقبل غير البعيد، يمكننا أن نقرّر قبل الموعد المقرّر لخضوع المريض لعملية جراحية ما إذا كان سيحتاج فعلاً إلى الإجراء بناءً على ما إذا كان بإمكاننا اكتشاف أي خلايا سرطانية في دمائهم".