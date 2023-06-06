"شؤون الأسرة": 6 خطوات مهمة لتعزيز مهارة التواصل لدى الأطفال

أكّد مجلس شؤون الأسرة أن الأطفال يستوعبون 20 ألف مفردة في سن ما قبل المدرسة.
وأوضح المجلس أنه في سن ما قبل المدرسة، تتطور قدرة الطفل على استثمار الفرص التي يتيحها الوالدان لتعزيز مهاراته التواصلية.
ونصح باتباع عدد من الخطوات من قبل الأسرة لتعزيز مهارة التواصل لدى الأطفال أبرزها إدخال كلمات ومفاهيم جديدة خلال الحديث معهم، وتخصيص وقت في اليوم لمشاركة الأحداث اليومية معهم ومتابعة اهتماماتهم بالأسئلة والتعليق، واستخدام تعابير الوجه والإيماءات الفعالة، وطرح أسئلة مفتوحة تتطلب أكثر من الإجابة بنعم أو لا، وتشجيع مشاركتهم في الحوارات الجماعية وتجنب مقاطعتهم.
وحدد المجلس في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم 3 أنشطة تشجع الطفل على التواصل والتعبير عن نفسه وهي لعب الأدوار، ورواية القصص، ومناقشة الكتب المصورة.