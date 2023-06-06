"شؤون الأسرة": 6 خطوات مهمة لتعزيز مهارة التواصل لدى الأطفال

ونصح باتباع عدد من الخطوات من قبل الأسرة لتعزيز مهارة التواصل لدى الأطفال أبرزها إدخال كلمات ومفاهيم جديدة خلال الحديث معهم، وتخصيص وقت في اليوم لمشاركة الأحداث اليومية معهم ومتابعة اهتماماتهم بالأسئلة والتعليق، واستخدام تعابير الوجه والإيماءات الفعالة، وطرح أسئلة مفتوحة تتطلب أكثر من الإجابة بنعم أو لا، وتشجيع مشاركتهم في الحوارات الجماعية وتجنب مقاطعتهم.