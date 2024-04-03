إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.. تحذير صحي جديد من "السجائر الإلكترونية"

وفق "روسيا اليوم" قال الدكتور يعقوب بن الحسن، المعد الرئيسي للدراسة من MedStar Health في بالتيمور: "هناك العديد والمزيد من الدراسات التي تربط السجائر الإلكترونية بالآثار الضارة؛ موضحة أنها قد لا تكون آمنة كما كان يُعتقد سابقًا. وينبغي دراسة العواقب على صحتك، وخاصة فيما يتعلق بصحة القلب".