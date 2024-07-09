دراسات: درجات الحرارة المرتفعة خطر كبير على مرضى القلب والأوعية الدموية

ويُنصح بتجنّب أشعة الشمس المباشرة بين العاشرة صباحًا والسادسة مساءً، والحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء؛ لتجنّب الجفاف وتخثّر الدماء، ويجب مراعاة تناول كبار السن كميات معتدلة بسبب حالاتهم الصحية.