دراسات: درجات الحرارة المرتفعة خطر كبير على مرضى القلب والأوعية الدموية

تشكّل درجات الحرارة المرتفعة خطرًا كبيرًا على مرضى القلب والأوعية الدموية.
وأظهرت الدراسات أن فقدان السوائل يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم وتلف الأوعية الدموية، مما يزيد من المخاطر على عضلة القلب والجلطات الدماغية.
وأشارت إلى ارتفاع الحالات في فصل الصيف، مما يستدعي اتخاذ خطوات وقائية.
ويُنصح بتجنّب أشعة الشمس المباشرة بين العاشرة صباحًا والسادسة مساءً، والحفاظ على ترطيب الجسم بشرب كميات كافية من الماء؛ لتجنّب الجفاف وتخثّر الدماء، ويجب مراعاة تناول كبار السن كميات معتدلة بسبب حالاتهم الصحية.
ومن المهم تعديل جرعات الأدوية بعد استشارة الأدوية والالتزام بجدول نوم منتظم لتقليل الإجهاد، ويُنصح بتبريد الجسم بطرق بديلة في غياب مكيف الهواء وتوزيع فترات العمل والراحة بشكل مناسب.
ومن خلال هذه الخطوات يمكن الاستمتاع بفصل صيف آمن، وتلافي المخاطر بشكل فعال.