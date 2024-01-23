لأنها دليل قوي على مرض "خطير".. ما هي الكتف المتجمدة واليد المخلبية؟

أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن ارتفاع نسبة السكر في الدم دون علاج، يمكن أن يسبب مشاكل مؤلمة مثل الكتف المتجمد، ومتلازمة النفق الرسغي المؤلمة في المعصم، ومرض دوبويترين، المعروف أيضًا باسم "اليد المخلبية".