لأنها دليل قوي على مرض "خطير".. ما هي الكتف المتجمدة واليد المخلبية؟

أظهرت دراسة بريطانية جديدة أن ارتفاع نسبة السكر في الدم دون علاج، يمكن أن يسبب مشاكل مؤلمة مثل الكتف المتجمد، ومتلازمة النفق الرسغي المؤلمة في المعصم، ومرض دوبويترين، المعروف أيضًا باسم "اليد المخلبية".
و"اليد المخلبية" أو تقفع دوبويترن، هو شد متفاقم لأشرطة النسيج الليفية داخل راحتي الكفين في اليدين؛ مما يسبب التواءً داخليًّا في الأصابع؛ ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى يد تشبه المخلب، حسب موقع "msdmanuals" الطبي.
ولطالما ارتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم، بمشاكل في الساقين والقدمين؛ مما يسبب في بعض الأحيان تقرحات مؤلمة يمكن أن تؤدي إلى بتر الأطراف.
الدراسة التي أجراها علماء في جامعة إكستر البريطانية، هي الأولى التي تقدم دليلًا على أن هذه المشاكل ناجمة بشكل مباشر عن ارتفاع نسبة السكر في الدم.
وقام الباحثون بتحليل البيانات الجينية من 370 ألف مشارك في الدراسة، حسب "سكاي نيوز عربية".
ووجدوا أدلة قوية على أن أولئك الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم غير المنضبط، والمعروف باسم فرط سكر الدم، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الأطراف العلوية.
وتشير الدراسة إلى أنه مع مرور الوقت، يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى زيادة مستويات مادة في الجسم تسمى (AGEs)، والتي تتشكل عندما تختلط البروتينات والدهون والحمض النووي مع السكريات في مجرى الدم.
ومن المُعتقد أن تراكم AGEs الموجود في أيدي الأشخاص المصابين بمرض دوبويترين وفي أكتاف الأشخاص الذين يعانون من الكتف المتجمدة؛ هو ما يسبب تلف وسماكة الأوتار والمفاصل والأنسجة الضامة التي تسبب المشاكل.
ويقول قائد البحث الدكتور هاري جرين من كلية الطب بجامعة إكستر: "توضح دراستنا باستمرار أن ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل يسبب هذه الحالات في الأطراف العلوية، ويمكننا الآن تصنيفها على أنها مضاعفات مرض السكري".