"تحرك باستمرار"... الجلوس المطول دون حركة قد يؤدي لجلطة دموية بالساق

حذرت وزارة الصحة من الجلوس المطول دون حركة خاصة خلال السفر ما يمكن أن يؤدي إلى جلطة دموية في الساق.
وحثت الوزارة في منشور توعوي نشرته "صحة الشرقية" على التحرك باستمرار ليكون السفر آمنًا وصحيًا.
ونبهت الصحة أن التخثر الوريدي في السفر هو تكون جلطة دموية في أوردة الساق وتزيد احتمالية حدوثها في الرحلات الطويلة "4 ساعات وأكثر".
وأوضحت أن الحماية من الإصابة بجلطات الساق خلال السفر ممكنة بالحركة باستمرار كل ساعة، والإكثار من شرب الماء والسوائل، وارتداء الملابس المريحة.
وأضافت الصحة أن هناك عوامل خطر للإصابة بتجلطات الساق منها الإصابة السابقة بالتخثر الوريدي، أو في حالة الحمل والولادة، والميل الوراثي للتجلط، والتقدم في السن، والسمنة، ناصحة بضرورة استشارة الطبيب قبل السفر للحصول على إجراءات وقائية مناسبة للحالة.