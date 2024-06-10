"تحرك باستمرار"... الجلوس المطول دون حركة قد يؤدي لجلطة دموية بالساق

وأضافت الصحة أن هناك عوامل خطر للإصابة بتجلطات الساق منها الإصابة السابقة بالتخثر الوريدي، أو في حالة الحمل والولادة، والميل الوراثي للتجلط، والتقدم في السن، والسمنة، ناصحة بضرورة استشارة الطبيب قبل السفر للحصول على إجراءات وقائية مناسبة للحالة.