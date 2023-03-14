دراسة جديدة: جميع سكان العالم تقريبًا يتنفسون هواء ملوثًا

كشف بحث جديد أن جميع سكان العالم تقريبًا يتنفسون هواء ملوثًا؛ حيث يعيش 0.001% فقط في أماكن لا تتجاوز فيها مستويات الجسيمات الدقيقة حدود جودة الهواء السنوية.
وفي جميع أنحاء العالم، تم تجاوز الحد اليومي للتعرض لجزيئات (بي إم 2.5) المحيطة في المتوسط، التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في أكثر من 70% من الأيام في عام 2019؛ وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة "لانسيت بلانيتاري هيلث".
وخفضت منظمة الصحة العالمية متوسط حد التعرض السنوي الموصى به لـ(بي إم 2.5) من 10 إلى 5 ميكروجرام (جزء من الألف من الجرام) لكل متر مكعب من الهواء في عام 2021.
وتم تجاوز القيمة القصوى اليومية البالغة 15 ميكروجرامًا لكل متر مكعب من الهواء، الموصى بها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، في أكثر من 70% من جميع الأيام في جميع أنحاء العالم، وفي أكثر من 90% من جميع الأيام في شرق وجنوب آسيا.
ووجد الباحثون أن مستويات الجسيمات الدقيقة انخفضت فقط في أوروبا وبعض مناطق أمريكا الشمالية وإفريقيا؛ وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وأنه يموت حوالى 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بشكل مبكر كل عام بسبب تلوث الهواء المحيط.