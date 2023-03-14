دراسة جديدة: جميع سكان العالم تقريبًا يتنفسون هواء ملوثًا

وتم تجاوز القيمة القصوى اليومية البالغة 15 ميكروجرامًا لكل متر مكعب من الهواء، الموصى بها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، في أكثر من 70% من جميع الأيام في جميع أنحاء العالم، وفي أكثر من 90% من جميع الأيام في شرق وجنوب آسيا.