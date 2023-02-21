قد يصاب بها الإنسان دون أن يدرك.. شاهد 5 أعراض تحذيرية للنوبة القلبية الصامتة
يكشف تقرير مصور، عن خمسة أعراض تحذيرية، تؤكد تعرضك لنوبة قلبية صامتة دون أن تدرك، وقد تسبب تلفًا في عضلة القلب.
وحسب تقرير على موقع "العربية. نت"، فغالبًا لا يعرف الناس أنهم أصيبوا بنوبة قلبية صامتة، إلا بعد أسابيع أو أشهر، عندما يكتشف الطبيب تَلَفًا في القلب.
ويمكن أن تحدث النوبات القلبية عندما تكون نائمًا أو مستيقظًا.
والنوبة القلبية الصامتة أكثر شيوعًا عند النساء، و50 إلى 80% من النوبات القلبية صامتة.
ويقدم التقرير خمسة أعراض تحذيرية تشير إلى حدوث النوبة القلبية، وهي:
- الشعور بأن لديك أنفلونزا.
- ألم في عضلة الصدر أو أعلى الظهر.
- ألم في الفكين أو الذراعين.
- التعب الشديد.
- عسر الهضم.
وقد تشمل الأعراض التقليدية للنوبة القلبية: ألمًا في الصدر يستمر لبضعة دقائق، وضيقًا في التنفس، ودوارًا وتعرقًا باردًا وغثيانًا وقيئًا، بالإضافة إلى الشعور بالتعب المستمر لبضعة أيام دون تفسير.
ويقدم التقرير ست نصائح للوقاية من النوبة القلبية الصامتة، وهي:
- تجنب الدهون في وجبة العشاء.
- اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتين والألياف.
- التقليل من تناول الأطعمة المصنعة.
- الحد من إضافة الملح إلى الطعام.
- ممارسة الرياضة بانتظام.
- تجنب التدخين.