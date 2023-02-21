قد يصاب بها الإنسان دون أن يدرك.. شاهد 5 أعراض تحذيرية للنوبة القلبية الصامتة

وقد تشمل الأعراض التقليدية للنوبة القلبية: ألمًا في الصدر يستمر لبضعة دقائق، وضيقًا في التنفس، ودوارًا وتعرقًا باردًا وغثيانًا وقيئًا، بالإضافة إلى الشعور بالتعب المستمر لبضعة أيام دون تفسير.