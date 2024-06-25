حياتنا

"البهاق" و"المهق" كلاهما مرض يصيب الجلد.. تعرَّف على الفَرق بينهما

"الألبينو" ينتج من النقص الشديد لمادة الميلانين في الجلد ويستمر مدى الحياة
"البهاق" و"المهق" كلاهما مرض يصيب الجلد.. تعرَّف على الفَرق بينهما

أوضح تجمُّع المدينة المنورة الصحي الفَرق بين البهاق والمهق أو "الألبينو"، مشيرًا إلى أن كليهما مرض جلدي ناتج من تأثر الميلانين "الصبغة التي تلون الجلد والعينين والشعر"، وأن هناك فروقًا بينهما.

وقال التجمع الصحي عبر حسابه على "إكس": إن المهق "الألبينو" ينتج من النقص الشديد أو انعدام وجود الميلانين في الجلد نتيجة لحدوث طفرة في أحد الجينات المسؤولة عن إنتاج الميلانين في الجسم، وهي حالة تستمر مدى الحياة، لكنها لا تزداد سوءًا بمرور الوقت. أما البهاق فهو مرض جلدي، يتسبب في ظهور بقع بيضاء وشاحبة على الجلد نتيجة لنقص الميلانين في الجسم.

الجلد
تجمع المدينة المنورة الصحي
البهاق
المهق
الميلانين
الألبينو

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org