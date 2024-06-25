"البهاق" و"المهق" كلاهما مرض يصيب الجلد.. تعرَّف على الفَرق بينهما

وقال التجمع الصحي عبر حسابه على "إكس": إن المهق "الألبينو" ينتج من النقص الشديد أو انعدام وجود الميلانين في الجلد نتيجة لحدوث طفرة في أحد الجينات المسؤولة عن إنتاج الميلانين في الجسم، وهي حالة تستمر مدى الحياة، لكنها لا تزداد سوءًا بمرور الوقت. أما البهاق فهو مرض جلدي، يتسبب في ظهور بقع بيضاء وشاحبة على الجلد نتيجة لنقص الميلانين في الجسم.