ما الذي فعله الاكتئاب بـ"آنيا"؟ قصة ترويها أم عن ابنتها: انتبه لطفلك!

وأضافت: "طلب الطبيب صورة بالرنين المغناطيسي، واكتشفت أنها مصابة بمرض الجزر المعدي المريئي، وهو في الأساس شكل حادّ من أشكال ارتجاع الحمض الموجود في المعدة، ثم خرجنا من عند الطبيب مع بعض الأدوية، وحمية غذائية مناسبة للحالة، ولكن القيء استمر، وهنا اتجهنا للتفكير بأن الحالة النفسية قد تلعب دورًا، فعندما يشعر الطفل بالقلق، يزيد إفراز الأدرينالين، وتتفاعل الهرمونات مع الأمعاء، والنتيجة هي ألم وقيء".