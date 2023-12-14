لحمل صحي في فصل الشتاء.. 6 نصائح مهمة للحوامل من "سعود الطبية"

قدمت مدينة الملك سعود الطبية ،عضو تجمع الرياض الصحي الأول، 6 نصائح مهمة لحمل صحي خلال فصل الشتاء.
وأبانت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، في نصائحها، أن "ارتداء الملابس على شكل طبقات يمكن الحامل من خلعها، أو الإضافة إليها عند الحاجة"، مشيرة إلى "قميص أو بلوزة أو قميص بأزرار ووشاح خفيف الوزن".
وحثت "سعود الطبية" على "الحصول على لقاح الإنفلونزا لعدم إصابة الجهاز المناعي أثناء الحمل"، واستدركت: "لكن يجب استشارة الطبيب قبل أخذ أي جرعة من اللقاح".
وأشارت إلى أهمية "التأكد من ترك مسافة بين الحامل ومن حولها، لتفادي انتقال العدوى"، و"القيام ببعض التمارين داخل البيت، حيث يساعد النشاط البدني في تخفيف آلام وأوجاع الحمل".
وأكدت على "غسل اليدين وتعقيمها بشكل منتظم"، و"تناول الكثير من الماء، حيث يكثر الجفاف في فصل الشتاء، وذلك بسبب عدم الشعور بالعطش".