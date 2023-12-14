لحمل صحي في فصل الشتاء.. 6 نصائح مهمة للحوامل من "سعود الطبية"

وأبانت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، في نصائحها، أن "ارتداء الملابس على شكل طبقات يمكن الحامل من خلعها، أو الإضافة إليها عند الحاجة"، مشيرة إلى "قميص أو بلوزة أو قميص بأزرار ووشاح خفيف الوزن".