خفض الضغط والسكر في 7 أيام فقط.. 5 ممارسات غذائية تنجز لك المهمة

تناول وجبات كبيرة يعني أن الجهاز الهضمي يجب أن يعمل لوقت إضافي؛ مما ينتج عنه غازات زائدة؛ مما يؤدي إلى الانتفاخ وعدم الراحة، والإفراط في الانغماس في الطعام يمكن أن يسبب أيضًا عسر الهضم؛ حيث ينتقل حمض المعدة الزائد نحو الحلق مما يسبب شعورًا مؤلمًا بالحرقان في الصدر (حرقة المعدة)، وطعمًا مريرًا في الفم، وغثيانًا، وتجشؤًا وغثيانًا. انتفاخ.