"الغذاء والدواء": مضخة سحب حليب الثدي خيار آمن لحفظ حليب الأم

وقالت الهيئة اليوم: إن الجهاز يتكون من قمع يوضع حول حلمة الثدي "يمكن اختيار المقاس المناسب"، مع مضخة سحب قد تكون يدوية أو كهربائية، إضافة إلى وعاء يرتبط بالمضخة لجمع الحليب.