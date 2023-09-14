أدخنة الخشب والبخور مسرطنة.. "الخضيري": تجارب حية مطولة من معابد بوذية!

وأضاف، عبر حسابه على "إكس": يدخل ضمن ذلك البخور وأدخنة الحطب والخشب سواء التعطير أو للطبخ، وذلك حسب 64 دراسة علمية متخصصة نُشِرَت دراساتها من معابد هندية هندوسية وصينية بوذية كانوا يُشعلون البخور في تلك المعابد، وحدثت إصابات سرطانية بين العاملين الساكنين بتلك المعابد أكثر من غيرهم.