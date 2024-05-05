تخلص من وهم الحميات الغذائية.. خبيرة تغذية: 5 طرق لتستمتع بطعامك دون بدانة

وخلال حديث مع كبير المراسلين الطبيين لشبكة "CNN" الدكتور سانجاي جوبتا، في بودكاست بعنوان "Chasing Life"، قالت طبيبة الطب الباطني والطاهية المدرَّبة الدكتورة ليندا شيو، مؤخرًا: "الطريقة التي تختارها لتغذية نفسك يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا فيما تشعر به، ليس فقط في جسدك، بل تجاه نفسك أيضًا، والعالم من حولك"، تعطي مثالًا لذلك وتقول: "كانت لدي جليسة أطفال تتبع الحميات الغذائية بشكلٍ مزمن، وكانت تأكل طعامًا عديم اللون والرائحة، وكانت حزينة طوال الوقت".