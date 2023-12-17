لماذا تزداد آلام الروماتيزم شتاءً؟.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لتقليل الأعراض

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إنه مع حلول فصل الشتاء تزداد آلام الروماتيزم، وتتمدّد المفاصل بسبب الأجواء الباردة؛ حيث يزيد سُمك السائل الزليلي الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل، وبالتالي مفاصل أكثر صلابة، وحساسية للألم.