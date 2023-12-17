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لماذا تزداد آلام الروماتيزم شتاءً؟.. 5 نصائح من "سعود الطبية" لتقليل الأعراض
"غطِّ أكبر قدرٍ من جسمك بملابس دافئة عندما تضطر للخروج في الهواء الطلق"
قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إنه مع حلول فصل الشتاء تزداد آلام الروماتيزم، وتتمدّد المفاصل بسبب الأجواء الباردة؛ حيث يزيد سُمك السائل الزليلي الذي يعمل كممتص لصدمات المفاصل، وبالتالي مفاصل أكثر صلابة، وحساسية للألم.
ولتقليل الأعراض والآلام، نصحت "سعود الطبية" بـ 5 نصائح، وفيها: "الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنُّب مضاعفات الروماتيزم"، و"ارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء مفاصلك".
وأضافت: "تجنَّب التعرُّض للهواء البارد، مع المحافظة على نشاطك البدني داخل المنزل"، و"تغطية أكبر قدر ممكن من جسمك بالملابس الدافئة عندما تضطر للخروج في الهواء الطلق"، و"تدليك المفاصل التي تؤلمك".