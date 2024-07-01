دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للجزر الصغير

ومع ذلك، وفقًا لهذه الدراسة التي طرحت بمؤتمر التغذية عام 2024، فإن تناول وجبات خفيفة من الجزر (حوالي 8 إلى 12 جزرة صغيرة اعتمادا على الحجم) 3 مرات في الأسبوع، يمكن أن يؤدي زيادة الكاروتينات بشكل كبير.