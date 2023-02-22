"لك 3 حبات فقط".. متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين

وأضاف "فرضنا حدًّا موقتًا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدًّا من الفاكهة والخضروات؛ حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها. ويشمل هذا الإجراء: الطماطم، والفليفلة، والخيار، والخس، وأكياس السلطة، والبروكولي، والقرنبيط، والتوت.