"لك 3 حبات فقط".. متاجر بريطانية تحدد كمية مشتريات المتسوقين

بسبب تحديات التوريد الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودًا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات؛ وفق ما أوضحه ممثلون عن القطاع.
وتعاني المملكة المتحدة نقصًا في الطماطم وأنواعًا أخرى من الفاكهة والخضروات؛ مما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات.
وجاءت هذه الخطوة -بحسب الفرنسية- بعدما تحدث مزارعون وموردون في المغرب عن ظروف صعبة من انخفاض درجات الحرارة إلى أمطار غزيرة وفيضانات، في الأسابيع الأخيرة أثرت في حجم الإنتاج.
وأدى سوء الأحوال الجوية الذي أثر أيضًا في المزارعين في جنوب إسبانيا، إلى إلغاء رحلات العبارات؛ مما تسبب في تفاقم مشكلات الإمداد.
وقال أندرو أوبي من اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني في بيان: "أدت الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا إلى تعطيل حصاد بعض الفاكهة والخضروات بما في ذلك الطماطم والفليفلة".
وأضاف أن "من المتوقع أن يستمر الاضطراب بضعة أسابيع لكن المتاجر قادرة على إدارة مشكلات سلسلة التوريد والعمل مع المزارعين؛ لضمان وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة".
وأشار متحدث باسم "أسدا" إحدى مجموعات المتاجر الكبرى في بريطانيا، إلى تحديات من المصدر في الحصول على بعض المنتجات التي تزرع في المنطقة.
وأضاف "فرضنا حدًّا موقتًا بثلاث حبات من كل منتج لعدد صغير جدًّا من الفاكهة والخضروات؛ حتى يتمكن العملاء من الحصول على المنتجات التي يبحثون عنها. ويشمل هذا الإجراء: الطماطم، والفليفلة، والخيار، والخس، وأكياس السلطة، والبروكولي، والقرنبيط، والتوت.
من جهتها قالت سلسلة متاجر موريسونز: إنها ستسمح لكل عميل بشراء حبتين فقط من الطماطم والخيار والخس والفليفلة بدءًا من الأربعاء.