مجلس شؤون الأسرة يقدم 8 نصائح ذهبية لتعزيز الصحة النفسية لكبار السن

أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية تهيئة بيئة عائلية داعمة لكبار السن، لكونها تعزّز صحتهم النفسية، وتوفر لهم الطمأنينة والرفاه المجتمعي.
وقال المجلس: كبار السن أمانة وهناك 8 نصائح للمحافظة على الصحة النفسية لهم في مقدمتها التواصل معهم وتجنب عزلتهم ومشاركتهم في العمل والنشاط والاجتماعي.
وأضاف أنه ينبغي حثهم على ممارسة هواية سابقة أو جديدة، واللعب مع الأحفاد أو الحيوانات الأليفة المفضلة أو دمجهم في الأنشطة الاجتماعية كالتطوع.
وأشار المجلس إلى أهمية انضمامهم إلى أندية صحية أو اجتماعية مع الاستمتاع بالزيارات السياحية والترفيه وكذلك استثمار خبراتهم العملية والحياتية.