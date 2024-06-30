"أسند رأسك ورُجّ العبوة واسحب الجفن".. 10 خطوات لـ"الاستخدام الأمثل لقطرة العين"

وأوضح التجمع أن الاستخدام الأمثل لقطرة العين يمر بخطوات؛ هي غسل اليدين بالماء والصابون، ثم رج عبوة القطرة جيداً قبل الاستعمال إذا تمت الإشارة إلى ذلك في الإرشادات، وأسند رأسك إلى الوراء قليلاً مع النظر إلى الأعلى، ثم اسحب جفن العين السفلي إلى الأسفل برفق لتشكيل جيب.