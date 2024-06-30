"أسند رأسك ورُجّ العبوة واسحب الجفن".. 10 خطوات لـ"الاستخدام الأمثل لقطرة العين"

كشف تجمع تبوك الصحي عن 10 خطوات للاستخدام الأمثل لقطرة العين، محدداً الوقت المناسب بين الجرعة والأخرى عند استخدام نوع آخر من القطرات.
وأوضح التجمع أن الاستخدام الأمثل لقطرة العين يمر بخطوات؛ هي غسل اليدين بالماء والصابون، ثم رج عبوة القطرة جيداً قبل الاستعمال إذا تمت الإشارة إلى ذلك في الإرشادات، وأسند رأسك إلى الوراء قليلاً مع النظر إلى الأعلى، ثم اسحب جفن العين السفلي إلى الأسفل برفق لتشكيل جيب.
وأضاف: ضع قطرة العين داخل الجيب المتكون من سحب الجفن مع مراعاة عدم لمس القطارة للعين أو الجفن، واترك الجفن وأغمض عينيك من 3-2 دقائق على الأقل مع إمالة الرأس إلى الأمام قليلاً، ثم قم بالضغط بإصبعك برفق على القناة الدمعية (زاوية العين القريبة من الأنف) لمدة دقيقة، وامسح المحتوى الزائد خارج العين بمنديل نظيف، وكرر نفس الخطوات للعين الأخرى حسب الحاجة.
ونوه "القصيم الصحي" لأهمية عدم غسل القطارة مطلقاً، وضرورة الانتظار 5 دقائق على الأقل بين الجرعة والأخرى عند استخدام نوع آخر من القطرات.