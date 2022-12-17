خلل يصيب 3 من كل مليون.. بشرى سارة لمصابي "انحلال البشرة الفقاعي"

وفي التجربة الجديدة، التي نشرت نتائجها في مجلة "نيو إنغلاند الطبية"، شارك 31 طفلًا وبالغًا مصابين بانحلال البشرة الفقاعي، عولجوا بالجيل الجديد وآخر وهمي، وبعد 6 أشهر تم إغلاق 67 بالمئة من الجروح التي عولجت بالعلاج الجيني تمامًا، مقابل 22 بالمئة من الذين عولجوا بالهلام الوهمي، وشمل ذلك التئام الجروح الطويلة حتى 10 سنوات.