هل الجزر يقوّي النظر؟ إليك الحقيقة الطبية

ولتوضيح ما إذا كان فيتامين A يؤثر فعلًا في صحة العين، قال طبيب العيون فيليب دي. كايزر إن فيتامين A، المعروف أيضًا باسم الريتينول، هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وضروري للرؤية البشرية. داخل العين، يتحوّل هذا الفيتامين إلى مركّب يُعرف باسم 11-سيس-ريتينال، وهو الجزيء الذي يمكّن شبكية العين من التقاط الضوء وتحويله إلى صورة يدركها الدماغ.