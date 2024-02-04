جلطة وتسمم ووفاة.. "الخضيري": طول أنابيب الجسم من الرياض إلى الخرطوم 11 مرة!

وأضاف: "ومنها أنابيب الهواء والشعب الهوائية الصغيرة، وأي انسدادٍ فيها قد يسبّب اختناقاً، إضافة إلى أنابيب نقل الغذاء وأي انسدادٍ فيها يسبّب مشكلات هضمٍ قد تصل للوفاة، وأنابيب التخلص من الفضلات وأي انسدادٍ فيها قد يسبّب تسمّماً إما بسبب احتباس البول أو الفضلات (فضلات عضوية أو فضلات الغازات)".