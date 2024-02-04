جلطة وتسمم ووفاة.. "الخضيري": طول أنابيب الجسم من الرياض إلى الخرطوم 11 مرة!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إن طول الأنابيب في الجسم يصل إلى 11 ألف كيلو متر، مشيراً إلى أن الطول يوازي المسافة من الرياض إلى الخرطوم 11 مرة.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "أغلب هذه أنابيب هي أنابيب نقل الدم من شرايين وأوردة وشعيرات دم صغيرة، وأي انسدادٍ فيها يسبّب جلطة قد تكون قاتلة".
وأضاف: "ومنها أنابيب الهواء والشعب الهوائية الصغيرة، وأي انسدادٍ فيها قد يسبّب اختناقاً، إضافة إلى أنابيب نقل الغذاء وأي انسدادٍ فيها يسبّب مشكلات هضمٍ قد تصل للوفاة، وأنابيب التخلص من الفضلات وأي انسدادٍ فيها قد يسبّب تسمّماً إما بسبب احتباس البول أو الفضلات (فضلات عضوية أو فضلات الغازات)".