"تجارب عاطفية فاشلة".. تحذير طبي من مرض "القلب المكسور": يصيب النساء أكثر!

ويقول: "تطلق تحت تأثير المشاعر القوية، كمية كبيرة من الهرمونات في الدم، ما يؤدي إلى تغيير في شكل جدران حجر القلب، ما يمنعه من تنفيذ وظيفته بشكل شبه كامل، وهذا يحاكي علامات الأزمة القلبية في صورة مخطط القلب الكهربائي، وفي النتيجة يشبه القلب مصيدة الأخطبوط على شكل الجرة المستخدمة في اليابان، وهذه الحالة تكون مصحوبة بألم في القلب يشبه الألم الناجم عن احتشاء عضلة القلب"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".