فرصة للتحكم بالضغط والكوليسترول.. "خطة رمضانية مدروسة" تُنقص وزنك

في هذا السياق، أوضح الطبيب في علم التغذية حسين نعمة، أن فوائد الصيام عديدة صحيًّا ونفسيًّا، وتبدأ من إعادة تجديد خلايا الجسم؛ مشيرًا إلى أن الصيام يُعدّل مستوى الأنسولين في الجسم خصوصًا لدى النساء اللواتي يعانين من تكيسات على المبيض، ويقوّي جهاز المناعة في الجسم، ويرفع من مستوى الوقاية من أمراض السرطان والأمراض المزمنة وأمراض الجهار العصبي.