فرصة للتحكم بالضغط والكوليسترول.. "خطة رمضانية مدروسة" تُنقص وزنك

يعتبر بعض الأخصائيين في التغذية، أن شهر رمضان يشكّل فرصة جيدة للصائم كي يُدَرّب نفسه على التحكم بمستوى وطريقة الغذاء؛ إذ يستطيع الصائم مع اتباع إرشادات بسيطة، أن ينقص من وزنه بشكل فعال وأن يخفض معدلات ضغط الدم والكوليسترول.
في هذا السياق، أوضح الطبيب في علم التغذية حسين نعمة، أن فوائد الصيام عديدة صحيًّا ونفسيًّا، وتبدأ من إعادة تجديد خلايا الجسم؛ مشيرًا إلى أن الصيام يُعدّل مستوى الأنسولين في الجسم خصوصًا لدى النساء اللواتي يعانين من تكيسات على المبيض، ويقوّي جهاز المناعة في الجسم، ويرفع من مستوى الوقاية من أمراض السرطان والأمراض المزمنة وأمراض الجهار العصبي.
وبيّن "نعمة" أن شهر الصيام فرصة مهمة لإنقاص الوزن؛ لأن عدد الوجبات أقل؛ وبالتالي فإن عدد السعرات الحرارية يكون أقل من الأيام العادية؛ ولكن مع اتباع خطة مدروسة لكي لا يتخطى الصائم السعرات التي يطلبها الجسم في الوضع العادي؛ بحسب ما قاله لـ"سكاي نيوز عربية".
وأضاف: "الصيام مفيد صحيًّا ونفسيًّا وروحيًّا وهو مدرسة في الانضباط لأنه يحصر الوجبات بوقت محدد، وهو كذلك فرصة لخسارة الوزن عبر تقليل عدد السعرات الحرارية التي تدخل إلى الجسم".