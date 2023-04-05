"الصحة": المشي 150 دقيقة أسبوعيًا "وصفة المزاج الأفضل والوزن الأقل"

ودعت "الصحة" إلى المشي؛ لأنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، ويحدّ من الإجهاد والتوتر ومرتبط بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية والإدراكية، كما أن المشي له الدور الأكبر في الوقاية من الأمراض أو السيطرة عليها.