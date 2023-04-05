"الصحة": المشي 150 دقيقة أسبوعيًا "وصفة المزاج الأفضل والوزن الأقل"

أطلقت وزارة الصحة، حملة توعوية تحت شعار" #رمضان_مفتاح"؛ بهدف توعية الصائمين للمحافظة على المشي وزيادة مستوى الطاقة لعيش حياة أكثر صحة.
ودعت "الصحة" إلى المشي؛ لأنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، ويحدّ من الإجهاد والتوتر ومرتبط بشكل كبير في تحسين الحالة المزاجية والإدراكية، كما أن المشي له الدور الأكبر في الوقاية من الأمراض أو السيطرة عليها.
وأكدت أن المشي يساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، وخفض مستوى الكوليسترول ويقوم بدور مهم في تعزيز صحة العظام.
ونشرت الوزارة من خلال منصاتها الإعلامية "إنفوجرافيك" يتضمن رسائل رمضانية افتراضية موجهة إلى المجتمع ونصها: "عندما أكون معك 150 دقيقة في الأسبوع أعدك بمزاج أفضل، ووزن أقل، وصحة قلب أعلى".