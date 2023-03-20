هل السجائر الإلكترونية أقل سمية من العادية؟.. مفاجآت يكشفها "الخضيري" معزّزة بنشرة "الصحة"

وبيّنت النشرة أن "السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى تسمّم النيكوتين"، ومن أعراضه: التعرق، والخمول، والقيء، والدوخة، وصعوبة التنفس، وزيادة معدل ضربات القلب، وسرطان الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض الأمراض الأخرى المرتبطة بالتدخين.