هل السجائر الإلكترونية أقل سمية من العادية؟.. مفاجآت يكشفها "الخضيري" معزّزة بنشرة "الصحة"

قال استاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ مَن يعتقد ويتوهم أن السجائر الإلكترونية أخف ضرراً وأقل خطراً، فإن نشرة وزارة الصحة تكشف عن احتواء السجائر الإلكترونية على معادن سامّة وزيادتها تسبّب أمراض القلب وانسداد الرئة وسرطان الرئة وجميع أمراض السجائر العادية.
وأوضح يقول: "للمعلومية مكوناتها من النيكوتين الصناعي الضار جداً، ولا يفرق عن النيكوتين العادي في الضرر والخطر".
وأدرج "الخضيري"؛ نشرة وزارة الصحة عبر حسابه على "تويتر"، وفيها أن "رذاذ السـجائر الإلكترونية يحتوي علـى النيكل والكروم بمعدلات أعلى مقارنة بدخان السجائر العادية".
وبيّنت النشرة أن "السائل المستخدم في السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى تسمّم النيكوتين"، ومن أعراضه: التعرق، والخمول، والقيء، والدوخة، وصعوبة التنفس، وزيادة معدل ضربات القلب، وسرطان الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض الأمراض الأخرى المرتبطة بالتدخين.
وتابعت "الصحة": "استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن"، مختتمة تقول: "السجائر الإلكترونية ليست بديلاً آمناً عن السجائر العادية".