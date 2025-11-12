علاج جديد يمحو أورام المثانة بالكامل لدى 82% من المرضى

وشملت الدراسة 85 مريضًا من 144 مركزًا طبيًا حول العالم، كانوا يعانون من سرطان المثانة غير العضوي عالي الخطورة، ولم يستجيبوا للعلاج المناعي. وكان الحل المتاح سابقًا هو استئصال المثانة بالكامل، وهي عملية معقدة وتؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرضى.