إدمان "المنصات والألعاب".. ناقوس خطر يهدد الصحة النفسية ويسبب الاعتلالات الجسدية

يُعد اعتماد ابنائنا على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، ناقوس خطر، حيث إن هذه المواقع لم تُخترع من أجل الاعتماد عليها بشكل كلي في حياتنا، ولا يجب أن تكون مصدرًا لمعلومات أبنائنا في الحياة بشكل عام، فهي لم تكن سوى وسائل للتواصل الاجتماعي؛ لجعل العالم أجمع قرية صغيرة يلتقي فيها الجميع من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.