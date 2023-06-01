سكتة قلبية وجلطة دماغية وفشل كلوي وموت.. الأمن العام: هذا ما يفعله "الإمفيتامين"

حذّر الأمن العام من الآثار السلبية والتداعيات الضارة لتعاطي مادة الإمفيتامين المخدرة.
ولفت إلى أنها تُسَبب السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.
وأضاف في إنفوجراف توعوي يوضح آثار وأضرار تعاطي الإمفيتامين، أن أبرز أضراره تتمثل في الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية، وزيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق، وشحوب الوجه والشفتين، وتشنجات لا إرادية في الوجه، والعزلة، والشك، والعصبية والعنف، وضعف الشهية وفقدان الوزن.
وأهابت الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية ،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.