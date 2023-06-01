سكتة قلبية وجلطة دماغية وفشل كلوي وموت.. الأمن العام: هذا ما يفعله "الإمفيتامين"

وأضاف في إنفوجراف توعوي يوضح آثار وأضرار تعاطي الإمفيتامين، أن أبرز أضراره تتمثل في الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية، وزيادة ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة التعرق، وشحوب الوجه والشفتين، وتشنجات لا إرادية في الوجه، والعزلة، والشك، والعصبية والعنف، وضعف الشهية وفقدان الوزن.