"ليش تمشي؟".. الإجابة عند "الصحة": 8 فوائد ذهبية للجسم ومزاج أفضل

وتابعت: من فوائده أيضًا "الحصول على وزن صحي ولياقة بدنية أفضل، وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وبلوغ عظام أقوى، والمحافظة على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة".