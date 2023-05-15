"ليش تمشي؟".. الإجابة عند "الصحة": 8 فوائد ذهبية للجسم ومزاج أفضل

حددت وزارة الصحة، 8 فوائد للمشي، مقدمة صورة واضحة لمن أراد الإجابة عن سؤال "ليش تمشي؟".
وأوضحت الوزارة، عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن من فوائد المشي: "تخفيف القلق والاكتئاب، والحصول على مزاج أفضل"؛ مشيرة إلى أن المشي "وقاية من الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم وداء السكري النوع الثاني".
وتابعت: من فوائده أيضًا "الحصول على وزن صحي ولياقة بدنية أفضل، وخفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وبلوغ عظام أقوى، والمحافظة على مرونة المفاصل وتقوية العضلات، وتحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة".