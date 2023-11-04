"مادة سامّة".. أمريكا تستعد لحظر الزيوت المبرومة بالمشروبات الغازية والرياضية

ينتظر أن تحظر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، استخدام الزيوت النباتية المبرومة "Brominated vegetable oil" في المشروبات الغازية والرياضية والعصير المحتوي على نكهات حمضية، مثل الليمون والبرتقال وغيرهما، بعد أن أكّدت الدراسات العلمية، عدم مأمونية هذه الزيوت وضررها على البشر.
وأفادت الإدارة الأمريكية، بأن دراسات علم السموم الحديثة قدّمت أدلة قوية لدعم الحظر المقترح لاستخدام الزيوت النباتية التي يدخل فيها عنصر البروم بعد أن سُمح باستخدامها قبل سنوات طويلة بكميات صغيرة للحفاظ على نكهات الحمضيات في بعض المشروبات الغازية والعصيرات.
وأوضحت الإدارة أن المادة السامّة تتراكم في الدهون والكبد والقلب والدماغ مع مرور الوقت، وتسبّب مشكلات في الغدة الدرقية وتثير مخاوف صحية متنوعة.
وعلى مر السنين، قام عديدٌ من شركات المشروبات الغازية والرياضية بالتخلص تدريجياً من هذه المادة، لكنها لا تزال تستخدم في عددٍ قليلٍ من المشروبات في الولايات المتحدة وعديدٍ من دول العالم.
وحظرت ولاية كاليفورنيا استخدام زيوت النبات المبرومة (BVO) بشكلٍ قاطعٍ اعتباراً من الشهر الماضي، وسبق لليابان وأستراليا ونيوزيلندا أن حظرت استخدامها أيضاً في الفترة الماضية.