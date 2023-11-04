"مادة سامّة".. أمريكا تستعد لحظر الزيوت المبرومة بالمشروبات الغازية والرياضية

وعلى مر السنين، قام عديدٌ من شركات المشروبات الغازية والرياضية بالتخلص تدريجياً من هذه المادة، لكنها لا تزال تستخدم في عددٍ قليلٍ من المشروبات في الولايات المتحدة وعديدٍ من دول العالم.