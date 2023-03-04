تحذير لذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء.. اعرف أكثر عن سرطان "بايدن"!

جرح مفتوح نازف، يسيل أو ينتج دملًا ويبقى مفتوحًا لعدة أسابيع، أو بقعة حمراء، أو منطقة متهيّجة تظهر في أحيان متقاربة على الصدر، أو الكتف، أو الأذرع، أو الرجلين. ينشأ عليها دمل، وقد تُسبّب الحكة أو الألم، أو نتوءًا لامعًا، أو كتلة صغيرة ساطعة أو شفافة ولامعة، وأحيانًا باللون الوردي، أو الأحمر أو الأبيض. أو ورم زهري ذو الأطراف المرتفعة والمدورة بعض الشيء مع تجويف دمَّلي بالوسط، أو منطقة شبيهة بالندب الأبيض، أو الأصفر، أو الحليبي الشفاف، مثل: الشمع، وأحيانًا مع حوافّ غير واضحة، ويبدو الجلد نفسه لامعًا ومشدودًا.